Serie C, gir. C: Palermo super, tre punti per Catania e Catanzaro. Ko Juve Stabia e Paganese

Si sono concluse da poco le partite del primo pomeriggio della Serie C, girone C. Tra le gare valide per la ventisettesima giornata, spicca il risultato netto del Palermo, che al Barbera ha strapazzato la Turris rilanciando le proprie ambizioni da playoff: 5-0 il risultato finale. Vittorie anche per Catania e Catanzaro, che hanno superato di misura rispettivamente Virtus Francavilla e Taranto. Perde malamente la Paganese, sconfitta in casa 0-3 dal Monterosi Tuscia e non va meglio neanche a un’altra campana, la Juve Stabia, battuta in trasferta dal Picerno.

Foto: Twitter Palermo