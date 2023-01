Due operazioni di Serie C stanno per essere definitive, confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il difensore centrale Dutu lascia la Reggina, torna alla Fiorentina per essere girato in prestito al Gubbio. Nei prossimi giorni il trasferimento dell’esterno offensivo Micovschi dall’Avellino al Taranto, una precisa richiesta dell’allenatore Capuano.

foto: profilo Twitter Serie C