L’indiscrezione: Micovschi in uscita da Avellino, scatto del Taranto

Claudiu Micovschi, esterno offensivo classe 1999, potrebbe lasciare l’Avellino nella prossima sessione di mercato. Lo specialista originario della Romania ha buone qualità tecniche e proprio per questo motivo ci sono stati diversi sondaggi da parte di alcuni club di Serie C. Ma lo scatto più importante è stato quello del Taranto, visto che Capuano lo consce bene e lo apprezza non poco.