Serie B: il Cagliari ferma il Frosinone, che finale! Perde il Genoa, Blessin sempre più a rischio

Sono appena terminate le sfide delle 15 di Serie B. Nessun problema per il Brescia che vince 2-0 contro la Spal. Finale al cardiopalma tra Frosinone e Cagliari, ma il VAR toglie la gioia della vittoria ai sardi al 99′ annullando il gol di Pavoletti. Non si va oltre anche in in Cittadella–Cosenza (1-1), Como-Bari (1-1) e Sudtirol–Ascoli (2-2). Infine, perde il Genoa in casa del Perugia. Momento complicato per il Grifone e il tecnico Blessin è sempre più in discussione (come vi avevamo già raccontato).

Brescia – Spal 2-0

Cittadella – Cosenza 1-1

Como – Bari 1-1

Frosinone – Cagliari 2-2

Perugia – Genoa 1-0

Südtirol – Ascoli 2-2

Foto: Logo Serie B