Esclusiva: Andreazzoli, contatti con Verona e Genoa

Aurelio Andreazzoli potrebbe tornare presto in pista e ci sono diverse situazioni da seguire. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con Verona e Genoa. Bocchetti ha perso 6 partite di fila, sempre da quando è subentrato, quindi è normale che Setti possa pensare a una svolta. In passato c’erano stati contatti tra l’Hellas e Ballardini, un altro profilo seguito. Ma dobbiamo tenere d’occhio anche alla posizione di Blessin in casa Genoa. La società ligure non è contenta, ritiene giustamente di avere un super organico che non si è calato nella realtà della Serie B. E che ha mille problemi quando gioca in casa, malgrado la grande passione dei tifosi. Può darsi che il Genoa dia ancora fiducia a Blessin per qualche partita, ma le valutazioni sono in corso: Blessin è sotto la lente d’ingrandimento. E Andreazzoli è un profilo valutato. L’ex Empoli era stato accostato anche alla Cremonese, ma la proprietà non ha ancora preso provvedimenti nei riguardi di Alvini. E a Salerno sono in corso riflessioni su Davide Nicola. Bisognerebbe partire da un presupposto: da troppe settimane in discussione, malgrado una classifica tranquilla, sarebbe importante prendere su Nicola una decisione definitiva oggi senza cambiarla a gennaio.

Foto: sito Empoli