Serie B, buona la prima di Breda: il Pescara vince ad Ascoli

Nell’anticipo della decima giornata di Serie B, il Pescara vince ad Ascoli 2-0 e supera la squadra marchigiana in classifica. Grazie ai gol di Galano su rigore e di Ceter, Roberto Breda ottiene un successo all’esordio sulla panchina del Delfino. Debutto negativo invece per Delio Rossi, nuovo tecnico dell’Ascoli. Il Pescara è passato in vantaggio al 17′ su rigore di Galano, concesso per fallo di Pucino su Nzita. Al 40′ il raddoppio di Ceter, ben servito da Galano in contropiede.

Foto: Twitter Pescara