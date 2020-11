Ufficiale: Delio Rossi nuovo allenatore dell’Ascoli

Dopo le indiscrezioni di stamattina, arriva l’ufficialità per Delio Rossi come nuovo allenatore dell’Ascoli, l’ex tecnico di Lazio, Fiorentina, Palermo e tante altre prende in eredità da Bertotto la panchina del club bianconero:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è il Sig. Delio Rossi. Con il neo tecnico arrivano anche i collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella.

A Mister Rossi e al suo staff il benvenuto della Società bianconera e l’augurio per un proficuo lavoro”.

Foto: Logo Ascoli