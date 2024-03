Serie A, non solo D’Aversa: ecco gli allenatori esonerati in questa stagione

Il Lecce ha deciso di esonerare in mattinata Roberto D’Aversa. Quest’ultimo è il decimo allenatore allontanato dalla panchina nel nostro massimo campionato in questa stagione. Una lunghissimo elenco a partire da Paolo Zanetti licenziato lo scorso settembre dall’Empoli e rimpiazzato da Aureliano Andreazzoli, a sua volta sostituito, a causa del rendimento insufficiente della squadra, da Davide Nicola a gennaio.

Nelle zone basse doppio cambio anche per la Salernitana, che è passata da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi per poi scegliere nelle settimane scorse Fabio Liverani.

Anche l’Udinese e il Sassuolo hanno rimpiazzato allenatore passando da Sottil a Cioffi, i primi, e da Dionisi a Ballardini (con la piccola parentesi Bigica) i secondi. Gli esoneri non hanno risparmiato nemmeno le big, con la Roma che ha visto avvicendarsi Mourinho con De Rossi, e il Napoli campione d’Italia che ha prima scelto Garcia, poi lo ha cambiato con Mazzarri e infine ha chiamato Calzona. Dieci esoneri per sei squadre, e la stagione non è ancora terminata.

Foto: Twitter U.S. Lecce