Serie A: dal 27 gennaio sarà introdotto il fuorigioco semiautomatico

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Serie A è pronta a rinnovarsi introducendo una nuova regola. Dal 27 gennaio, come avevamo già riportato, il massimo campionato italiano introdurrà il fuorigioco semiautomatico, inizialmente previsto per il 4 gennaio, che poi è stato posticipato dalla FIGC, la quale vuole essere sicura prima di introdurre un nuovo elemento a livello arbitrario. Avremo la certezza dell’inserimento di questa regola solamente sabato, quando gli arbitri faranno una riunione a Lissone per parlare dell’argomento in questione.

Foto: Sito Figc