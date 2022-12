Casini (presidente Lega Serie A): “Dal 4 gennaio fuorigioco semiautomatico anche in Italia”

In una chiacchierata a Rai Italia, Lorenzo Casini, attuale presidente della Lega Serie A, ha speso qualche parola riguardo al fuorigioco semiautomatico, per intenderci la grafica fatta a computer che possiamo vedere essere utilizzata al Mondiale in Qatar. Dal 4 gennaio, come dichiara Casini stesso, sarà possibile usufruirne anche in Serie A: “Il nostro obiettivo è introdurre il fuorigioco semiautomatico a partire dal 4 gennaio”.

Foto: Ministero della cultura Italia Instagram