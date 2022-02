Serie A, 11 squalificati in attesa del posticipo: stop per due big

Nella serata di oggi Spezia-Fiorentina (qui le ultime) chiuderà la venticinquesima giornata del campionato ma, tra espulsioni e sanzioni ricevute in diffida, è già certo che 11 calciatori salteranno il turno del prossimo fine settimana. In attesa del responso sul ricorso effettuato dall’Inter, Bastoni al momento non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro il Sassuolo. Ferrari del Sassuolo e Okereke del Venezia sono stati espulsi, mentre altri otto erano in diffida e sono stati ammoniti: tra questi ci sono i big Brozovic e Luis Alberto. Completano il quadro Medel, Svanberg, Danilo, Mancini e Busio. In Spezia-Fiorentina, al di là di possibili cartellini rossi, a rischiare sono i 5 diffidati: Amian, Kiwior, Manaj, Odriozola e Milenkovic.

Foto: twitter Lazio