Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Fiorentina

Anche la venticinquesima giornata di Serie A è prossima a finire in archivio. Alle 20.45, infatti, al “Picco” andrà in scena Spezia-Fiorentina, gara che peraltro segna il ritorno di Italiano nella città che lo ha reso uno degli allenatori emergenti della Serie A. Pochi dubbi per il tecnico di origini siciliane e tutti concentrati nel reparto offensivo dei viola: al momento Sottil, Piatek e Gonzalez sembrano in vantaggio su Ikonè, Cabral e Saponara. Dall’altro lato, Thiago Motta dovrebbe aver risolto il ballottaggio Kovalenko-Maggiore in favore di quest’ultimo, rientrato regolarmente in gruppo dopo due giorni di allenamenti a parte. Di seguito le probabili formazioni:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Foto: Twitter Fiorentina