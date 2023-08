Sergio Ramos vuole tornare al Siviglia. Gli aggiornamenti

Sergio Ramos, dopo aver salutato il PSG, non è ancora riuscito a trovare una nuova squadra. Su di lui ci sarebbe il Boca Juniors, ma, secondo quanto riporta As, il difensore avrebbe la speranza di tornare al Siviglia, la squadra che lo ha cresciuto e nel quale ha esordito nel grande calcio prima di andare al Real Madrid. Sempre secondo il giornale spagnolo, il difensore avrebbe fato sapere alla dirigenza andalusa che sarebbe disposto anche a fare il massimo sforzo economico per tornare al Sanchez Pizjuan. Ci sarebbe anche la possibilità che la parte fissa sia bassa e che il resto arrivi con i bonus.

Foto: Instagram Sergio Ramos