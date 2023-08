Sergio Ramos vicino al Boca Juniors. Le ultime

Il Boca Juniors sarebbe interessato a mettere sotto contratto Sergio Ramos, secondo quanto riferisce TyCSports. Il club argentino parrebbe pronto a offrire al difensore spagnolo un contratto di 18 mesi. Lo scoglio sarebbe rappresentanti dall’ingaggio del giocatore, troppo alto per le casse del Boca. Ramos è svincolato dopo la fine della sua esperienza al PSG e non ha ancora sciolto la riserva in merito al sul futuro.

Foto: Instagram Sergio Ramos