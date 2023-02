Sergio Ramos, il fratello: “L’illusione di poter far parte della Nazionale non va tolta a nessuno”

L’addio di Sergio Ramos alla Nazionale spagnola ha fatto molto rumore sui social, sulla questione si è espresso anche il fratello del difensore del PSG. Le parole di René Ramos sui propri profili social: “Non si trattava di andare o non andare adesso, si trattava di riuscire a mantenere l’illusione di tornare. Perché quell’illusione non può essere tolta a nessuno con giustizia e tanto meno a te, per fame, desiderio e prestazione, almeno secondo me, meritavi di esserci”.

Foto: Instagram Sergio Ramos