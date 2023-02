Ufficiale, Sergio Ramos lascia la Spagna: “Il ct de la Fuente ha detto che non conta su di me”

Sergio Ramos non vestirà più la maglia della Nazionale spagnola. Il difensore 36enne del Psg, che con le Furie Rosse ha collezionato 180 presenze, lo ha annunciato in una lettera pubblicata sui social, specificando che non si tratta di una sua decisione: “Oggi ho ricevuto una telefonata dall’attuale ct de la Fuente e mi ha detto che non conta e non conterà su di me, a prescindere dal livello che posso mostrare col club”.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Foto: Instagram Sergio Ramos