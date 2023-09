Sergio Ramos, c’è anche il Siviglia

È ancora da scrivere il futuro di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza al Paris Saint-Germain, come già raccontato, ha ricevuto la proposta di un biennale per giocare in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Ittihad, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra Karim Benzema. Ma non il club saudita non è l’unico sulle tracce dell’esperto difensore. Secondo quanto riportato da Eldesmarque, anche il Siviglia si aggiunge alle squadre interessate all’ex difensore di Real Madrid e PSG, Sergio Ramos. Per lui sarebbe un ritorno in Andalusia, dato che è cresciuto proprio nelle giovanili del club.

Foto: Instagram Sergio Ramos