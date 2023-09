Sergio Ramos è sempre più vicino all’Al Ittihad. Dopo l’anticipazione del primo pomeriggio, arrivano aggiornamenti da Gianluigi Longari per Sportitalia sul futuro del difensore rimasto svincolato dopo l’esperienza al PSG. Il difensore spagnolo è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Per lui il club di Gedda, dove militano Kanté e Benzema, ha preparato un contratto biennale valido fino al 2025.

Foto: Instagram Sergio Ramos