Sergio Conceicao: “Ho consigliato l’Italia a mio figlio, la Juve è uno dei club più grandi al mondo”

Intervenuto durante l’evento del Golden Boy 2024, Sergio Conceicao ha così parlato del figlio, Francisco Conceicao, e del suo passaggio – che vi abbiamo raccontato – alla Juventus: “Lui mi aveva domandato dove andare. Io gli ho consigliato di venire in Italia perché veniva in uno dei più grandi club al mondo, la Juventus”.

Ha proseguito: “Sapevo poi che con le sue qualità in questo campionato può fare molto bene. Deve prendere il controllo e sapere su cosa deve migliorare per arrivare in alto. Qui ci sono tutti i presupposti con dei compagni molto forti e un allenatore che ha fatto molto bene a Bologna“.

Twitter Porto