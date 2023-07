Sergi Roberto: Dembélé per noi è fondamentale. Spero di essere all’altezza della fascia”

In vista della sfida di stasera contro il Real Madrid, il nuovo capitano del Barcellona Sergi Roberto ha parlato così da Arlington, in Texas: “Dembélé per noi è fondamentale. È un giocatore speciale e spero rimanga con noi perché è un giocatore chiave. Spero che quelle che circolano su di lui siano solo voci” ha detto Sergi Roberto sull’attaccante francese. Sul Real Madrid: “Un Clásico è sempre speciale, contro di loro vuoi sempre vincere. Noi abbiamo la squadra migliore del mondo, possiamo vincere tutte le competizioni”. Infine, sul suo nuovo ruolo nello spogliatoio: “Spero di essere all’altezza della fascia. Essere capitano è qualcosa di molto bello”.

Foto: Instagram Sergi Roberto