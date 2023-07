Dembélé, sempre più PSG: altre conferme dalla Francia

Il PSG potrebbe presto sferrare uno dei colpi di mercato più importanti di quest’estate: come raccontato nei giorni scorsi, Ousmane Dembélé è un nome molto forte per il club francese. L’attaccante del Barcellona ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro attivabile fino al 31 luglio, secondo RMC Sport il PSG vuole attivarla in tempi brevissimi per escludere i concorrenti. Il giocatore è sedotto dal progetto parigino.

