Mattinata importante in casa Lazio, con i biancocelesti che hanno accolto a Roma Luigi Sepe, portiere arrivato in prestito secco per il ruolo di vice Provedel: questa mattina il portiere classe ’91 si è recato in Paideia per le visite mediche, dopo che ieri pomeriggio, come raccontato in esclusiva, sono stati limati tutti gli ultimi dettagli per la chiusura dell’affare.

Foto: Instagram Luigi Sepe