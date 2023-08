Esclusiva: Sepe alla Lazio in chiusura. I dettagli

Luigi Sepe si appresta a diventare il nuovo portiere della Lazio, confermando quanto raccontato nei giorni scorsi. Al netto della suggestione Lloris, un’idea di Lotito che mai si è sviluppata con concretezza per i motivi che abbiamo raccontato. Poco fa i contatti con la Salernitana che hanno portato a una base di intesa: la Lazio lo prenderà in prestito, non è scontato che ci sia un diritto di riscatto, il club campano contribuirà al pagamento di oltre il 50 per cento dell’ingaggio fino al prossimo giugno. Nella trattativa, almeno per il momento, non sarà inserito Fares che era stato proposto alla Salernitana. La definizione dell’affare Sepe è la priorità di queste ore in modo da consegnare a Sarri il vice di Provedel e di organizzare velocemente le visite.

Foto: Instagram Sepe