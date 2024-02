Stefano Sensi sarà presto un giocatore del Leicester. Il centrocampista classe 1995 non era presente stamattina per la seduta di allenamento con i compagni alla Pinetina. Una trattativa che, come raccontato la scorsa settimana, è in dirittura d’arrivo, con il giocatore che era in attesa del via libera da parte del Leicester. Il giocatore è pronto a trasferirsi alla corte di Maresca in Championship.

Foto: Instagram Sensi