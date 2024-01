Sensi aspetta il via libera per andare al Leicester

Stefano Sensi aspetta il via libera per andare al Leicester, siamo proprio in dirittura. Una trattativa che era nata già nei giorni scorsi e che aveva avuto l’avallo di Enzo Maresca che nel frattempo ha interrotto il prestito di Cesare Casadei rientrato al Chelsea. L’Inter riceverà un indennizzo rispetto al contratto in scadenza a giugno, ma aveva già dato la massima disponibilità dopo aver memorizzato la volontà del centrocampista di fare un’esperienza lontano dalla Serie A.

Foto: Instgram personale