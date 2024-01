Maresca: “Mi piace molto Sensi, ma dobbiamo vendere”

Enzo Maresca, allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Championship contro il Coventry. Il tema caldo è stato soprattutto il mercato, con il nome di Stefano Sensi accostato alle Foxes: “Lo ripeto: quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto. Ma ora non ci è permesso fare nulla, dobbiamo vendere per fare qualcosa. Negli ultimi due o tre anni il club ha avuto delle perdite. L’unica cosa che so è che non possiamo spendere soldi, probabilmente a causa della retrocessione. Quando retrocedi è difficile a livello finanziario, devi ricostruire tutto.

Foto: Twitter ufficiale Leicester