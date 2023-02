Semplici: “Ritorno in panchina? Aspetto una chiamata dalla Serie A”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Cagliari e SPAL, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia in cui ha parlato del possibile ritorno in panchina. Diverse panchina in bilico in Serie B, ma il tecnico ha le idee chiare: “Telefonate per tornare in panchina? Nelle ultimi giorni non mi sono arrivate chiamate. Se accetterei una panchina in Serie B? Dovrei valutare in base al club, ma non c’è stata l’opportunità. Accetterei la chiamata di un club di Serie A”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari