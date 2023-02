Benevento, nessuna sorpresa: saltano Foggia e Fabio Cannavaro

Tre allenatori nei guai avevano titolato dopo il turno di Serie B. È già saltato Cristian Bucchi, ora il Benevento ha comunicato l’esonero di Fabio Cannavaro e del direttore sportivo Foggia. Quest’ultimo stava pensando alle dimissioni (oggi in tribuna c’era il direttore sportivo Faggiano), ma Vigorito ha fatto prima. In attesa della decisione di Cellino che ha proclamato il silenzio stampa a Brescia, con Clotet seriamente a rischio. Il comunicato ufficiale del club campano: “Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Foto: Instagram Benevento