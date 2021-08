Semplici: “Il futuro di Godin e Nandez? Non dipende da me, vedremo cosa succederà”

Dopo il successo per 3-0 del suo Cagliari in amichevole sull’Olbia, Leonardo Semplici ha parlato così del match: “Direi un buon test, sicuramente non come quello in Germania, a livello di valore, però è stato positivo”, le dichiarazioni del tecnico rossoblù riportate da TuttoCagliari.

Su Godin e Nandez.

“Godin l’ho già visto. Nandez è arrivato ieri e li rivedremo molto volentieri. Se li vedo nel Cagliari del futuro? Non dipende da me, c’è la società e il direttore per queste cose. Poi vedremo cosa succederà”.

L’infortunio di Rog.

“Non è stata una cosa piacevole, in primis per lui e poi per il Cagliari. È un giocatore di grande valore, purtroppo ci mancherà. Cercheremo di preparare una squadra adeguata, quello sarà il nostro obiettivo”.

Foto: Twitter Cagliari