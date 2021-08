Il Cagliari vince 3-0 in amichevole contro l’Olbia: a segno anche Marin

Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della prossima stagione. Questo pomeriggio, i ragazzi di Semplici, c’è stata una gara amichevole contro l’Olbia. La gara è terminata 3-0 a favore dei rossoblù. Buone indicazioni sono arrivate dai giovani. A segno sono andati: Biancu, Ceter e Marin. Tra i big scesi in campo c’erano anche Strootman e Dalbert così come Pavoletti. Sono entrati a partita in corsa anche Simeone e Joao Pedro.

Foto: Twitter Cagliari