Semplici: “Auguro il meglio a Nainggolan. Io penso ai giocatori che ho a disposizione”

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Pisa. Il tecnico dei rossoblù si è soffermato anche sul calciomercato e in particolare su Nainggolan, Nandez (che, come vi abbiamo raccontato, ha sempre più voglia di Inter) e Godin. “Di queste cose se ne occupa il ds e presidente. Godin sarà convocato, anche se la condizione non può essere ancora quella ottimale; Nandez no, la società lo ha fermato per motivi disciplinari. Nainggolan? Ho letto che è andato ad Anversa e gli auguro il meglio. Io sono concentrato su quello che ho a disposizione”.

Foto: Twitter Cagliari