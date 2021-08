Nandez ha sempre voglia di Inter. Intanto il Cagliari non lo convoca per la Coppa Italia

Nandez non è nel gruppo dei convocati del Cagliari per la gara di Coppa Italia di domani alle 21 contro il Pisa. L’uruguaiano è al centro di un’estate bollente: lui si è promesso all’Inter, e ha anche ribadito, in recente post sui social, di pretendere che il club sardo rispetti la parola data. Il Cagliari ha fatto delle richieste che, per il momento, l’Inter non ha accettato, nel frattempo si è messo alla ricerca di almeno un paio di centrocampisti, visto che Nainggolan ha deciso di andare all’Anversa. E intanto Nandez continua ad aspettare, visto che ci sono ancora due settimane abbondanti di mercato.

Foto: Twitter Cagliari