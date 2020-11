Semak: “Contro la Lazio non ci resta che vincere, faremo tutto il possibile”

Sergei Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio (che dovrà fare a meno di Immobile). Queste le sue parole: “Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Naturalmente la questione dell’equilibrio è sempre molto importante, ma sono certo che tutti quelli che entreranno in campo daranno il massimo con tutte le proprie forze. Dzyuba è pronto e ci sarà. Azmoun invece ancora non è disponibile: sta seguendo un proprio programma individuale. Covid-Lazio? Voglio rispondere solo a questioni inerenti alla mia squadra, non ad altro.”

Foto: twitter Zenit SP