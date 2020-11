Lazio, tre assenze in Champions: out Immobile, Strakosha e Leiva

In vista della gara di domani in Champions League, arrivano brutte notizie in casa Lazio. Infatti, Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva non sono partiti con il resto della squadra per la trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo.

Foto: twitter Lazio