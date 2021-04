Sei anni non si dimenticano, Griezmann esulta per la vittoria della Real Sociedad

Sei anni alla Real Sociedad, così come in qualsiasi altra squadra non si dimenticano facilmente. Lo sa Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, che su Twitter ha festeggiato per la vittoria della squadra che lo ha lanciato, dopo il successo in finale di Copa del Rey nel derby basco con l’Athletic Bilbao.

REAL SOCIEDAD ! 💙🤍 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 3, 2021



Foto: Twitter Barcellona