Copa del Rey, un rigore di Oyarzabal regala il titolo alla Real Sociedad: 1-0 all’Athletic Club

E’ un rigore di Mikel Oyarzabal a regalare alla Real Sociedad la Copa del Rey 2020, disputata in via eccezionale a inizio 2021. Nel derby basco contro l’Athletic Club di Bilbao, ad avere la meglio è la squadra di Imanol Aguacil. Il penalty è stato assegnato dopo l’intervento del VAR: inizialmente era stata concessa una punizione dal limite dell’area per fallo di Inigo Martinez su Portu, con cartellino rosso per il centrale dell’Athletic. Dopo l’on field review, il cambio della decisione, con il giallo a Martinez e il rigore concesso, poi realizzato da Oyarzabal.

E’ la terza coppa di Spagna della storia per la Real Sociedad, il Bilbao tra due settimane potrà riprovarci, contro il Barcellona, nella finale dell’edizione 2021.

Foto: Twitter Real Sociedad