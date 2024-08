Scuro (dg Monaco): “Fofana? Se non ha intenzione di restare, non ha senso faccia parte della preparazione”

Intervenuto a L’Equipe, il direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, ha così parlato del futuro di Youssouf Fofana, prima scelta – come raccontato – del Milan per il centrocampo: “Se non ha intenzione di rimanere, non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere un trasferimento giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo con un approccio rispettoso”.

Foto: Instagram Fofana