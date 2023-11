Esclusiva: Adzic (classe 2006) per giugno, la Juve stacca tutti

Un investimento per il futuro, la Juve ha ormai staccato la concorrenza. Stiamo parlando di Vasilije Adzic, mezz’ala ma all’occorrenza anche trequartista classe 2006 del Podgorica. Titolare dell’Under 21 del Montenegro, accostato al club bianconero già diversi giorni fa come semplice idea, possiamo andare oltre: la trattativa è in una fase avanzata, ci sono gli accordi con il suo entourage per una cifra di circa 3 milioni, con qualche bonus da sistemare. Adzic è extracomunitario, per questo motivo il suo arrivo a Torino (bianconera) è previsto per la prossima estate. Ma intanto la Juve ha giocato di anticipo proprio per bruciare la concorrenza (soprattutto i club inglesi) e la strategia ha portato a ottenere un vantaggio ormai incolmabile. Nell’agosto 2022 il gol segnato all’Arsenal Tival ha fatto diventare Adzic il secondo marcatore più giovane del calcio montenegrino dopo Vukotic.

Foto: sito Juventus