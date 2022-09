Scontri Nizza-Colonia, il PSG: “Stiamo studiando quale seguito dare al danno arrecato alla nostra reputazione”

Nella giornata di ieri la sfida di Conference League tra Nizza e Colonia è stata teatro di scontri violenti tra le tifoserie nel pre partita. Secondo le voci che arrivano dalla Francia, non sarebbero stati presenti solo i tifosi dei due club ma anche dei sostenitori del PSG e in particolare del gruppo Supras Auteil.

In merito a queste voci il Psg ha deciso di intervenire in prima persona tramite i propri canali ufficiali, chiarendo la situazione. Questo il comunicato: “Per più di un decennio il Paris Saint-Germain è stato tra i club più impegnati a sradicare la violenza dagli stadi. Il club sottolinea che il gruppo Supras Auteuil è stato sciolto con decreto del 29 aprile 2010 e i suoi ex membri non sono riconosciuti come tifosi del PSG. Ricordiamo di riconoscere solo quelle organizzazioni di tifo che hanno sottoscritto accordi su diritti e doveri del tifoso per garantire le condizioni ottimali di sicurezza. Il club studia quale seguito dare al danno arrecato alla sua reputazione”.

Foto: PSG Logo