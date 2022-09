Nizza-Colonia, inizio rinviato. Un tifoso cade dalla tribuna, è grave

Brutte immagini arrivano da Nizza, dove si sarebbe dovuta disputare la gara di Conference League contro il Colonia. Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, le due tifoserie sono arrivate allo scontro all’interno dello stadio. I tedeschi avrebbero provato a scavalcare per avvicinarsi ai sostenitori avversari. Uno di loro sarebbe caduto dalla tribuna, rimanendo gravemente ferito. L’uomo è stato soccorso dai sanitari che erano sul posto, ma al momento non arrivano ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Fischio d’inizio rimandato: al momento è in corso una riunione delle forze di Polizia per decidere se dare il via alla gara o rimandare l’incontro a un altro giorno.

