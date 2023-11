Scontri nella notte a Napoli tra ultras tedeschi e la polizia: 11 arresti, diversi feriti

In serata avevamo raccontato di scontri a Napoli tra utras dell‘Union Berlino e la forze di polizia. Gazzetta.it fa un bilancio della nottata: il contatto con le forze dell’ordine e i tedeschi, incappucciati e vestiti di bianco, è avvenuto a Piazza Dante, con scene di vera e propria guerriglia. Oltre al lancio di oggetti c’è stata un’aggressione, che ha fatto registrare dei feriti tra le forze dell’ordine e, al momento, 11 arresti. Ieri, nel tardo pomeriggio, era stata presidiata Piazza Garibaldi per l’arrivo dei tifosi dell’Union Berlino, con blindati di Polizia e Carabinieri a sorvegliare la zona in attesa del transito di quest’ultimi. La preoccupazione c’era e il timore si è rivelato fondato.

Foto: immagine di repertorio