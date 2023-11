Napoli, scontri tra ultras tedeschi e la Polizia in centro città

Gravi disordini nel centro di Napoli provocati dagli ultras dell’Union Berlino, arrivati città per la sfida in Champions di domani contro gli azzurri. I tifosi tedeschi, vestiti completamente di bianco e scortati dalla Polizia, sono partiti in corteo per le strade di Napoli. Arrivati a Piazza Dante sono scoppiati scontri violentissimi tra gli ultras berlinesi e la polizia. Diversi facinorosi sono stati arrestati. Anche a via Toledo e Piazza Carità si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, negozi distrutti e poliziotti feriti.

Quest’anno era già accaduto sempre con i tedeschi, con l’Eintracht, agli ottavi di finale a marzo.

Foto: immagine di repertorio