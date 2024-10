Scommesse, Paquetà rischia una squalifica a vita: accusato di ostacolo alle indagini

Accusato di scommesse un anno fa per quattro sue ammonizioni, nelle scorse settimane Paquetà si è visto riconsegnare il suo telefono dalla Football Association, sul quale erano state effettuate delle verifiche riguardanti movimenti bancari o messaggi sospetti. The Sun, specifica che una volta che il giocatore si è visto riconsegnare il dispositivo, ha proceduto a buttarlo, togliendo così la possibilità alla FA di ricontrollarne il contenuto. Gesto gravissimo, che ha spinto la stessa FA ad accusare il brasiliano di ostacolo alle indagini, accuse che si aggiungono a quelle di scommesse illegali e mancata collaborazione arrivate lo scorso maggio. Le accuse in questione fanno riferimento a gare disputate contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, avvenute tra novembre 2022 e agosto 2023. La prossima udienza sul processo, è fissata per marzo 2025.

Foto: Instagram West Ham