Caos scommesse: Paquetà rischia la radiazione

Il centrocampista del West Ham, Lucas Paquetà è stato accusato dalla FA di aver violato le regole sulle scommesse e potrebbe rischiare veramente. Secondo quanto riporta The Sun infatti, l’ipotesi degli inquirenti è che il brasiliano si sia fatto ammonire intenzionalmente nelle partite contro Leicester (nel 2022) e Aston Villa, Leeds e Bournemouth (tutte nel 2023). Da alcuni anni, i bookmakers pagano bene anche il singolo giocatore che si fa ammonire, o i tiri in porta, i calci d’angolo. Ma sulle ammonizioni, ci sarebbe un vero e proprio giro di scommesse clandestine. Se dovessse davvero essere considerato colpevole, Paquetà potrebbe essere radiato, per il momento solo dalla Premier, poi se l’accusa sarà impugnata anche a livello FIFA, rischia la radiazione in tutte le sedi calcistiche . Il tabloid inglese riporta che 60 persone hanno scommesso sull’ammonizione del brasiliano degli Hammers nelle quattro partite in questione, piazzando puntate comprese tra 7 e 400 sterline. Una brutta storia per l’ex calciatore del Milan.

Il Brasile, intanto, per ora ha annunciato che il giocatore resterà nella rosa dei convocati per la Copa America.