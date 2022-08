Schuurs è arrivato a Torino: ora visite, firma e la nuova avventura con Juric

In casa Torino è il momento di accogliere un nuovo calciatore. Si tratta di Perr Schuurs, ormai ex Ajax. Il centrale olandese è arrivato in città. In giornata si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club granata. Poi direttamente agli ordini di Juric per essere aggregato alla squadra già in occasione del match di sabato contro la Lazio all’Olimpico di Torino.

Foto: Instagram Schuurs