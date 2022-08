Esclusiva: Torino, due tra Schuurs, Pezzella e Denayer. E uno tra Orsolini e Praet

Il Torino ha sbloccato le operazioni Vlasic e Miranchuk, ora vuole prendere due difensori centrali. Schuurs resta un’opzione seria (l’Ajax sta prendendo il sostituto), piace molto Pezzella che potrebbe tornare in Italia, resta in corsa Denayer ma c’è concorrenza. In lista ci sarebbe anche Faes ma costa tanto. Il Torino farà almeno un’altra operazione tra Praet e Orsolini (offerto Verdi che può tornare a Bologna).

Foto: sito Torino