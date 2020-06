Schick segna ancora con il Lipsia: 9° gol in Bundesliga. E l’uomo mercato Werner è inarrestabile

Patrick Schick è stato decisivo nella vittoria in rimonta del Lipsia sul Colonia, battuto 4-2 nel posticipo della 29esima giornata di Bundesliga. Un successo che ha permesso alla squadra di Nagelsmann di tornare al terzo posto, grazie anche al 25° gol in campionato dell’inarrestabile Timo Werner, autentico uomo mercato e sul quale c’è sempre in forte pressing il Liverpool. Un brillante momento di forma per Schick, che bissa la rete realizzata quattro giorni fa contro l’Hertha. Per l’attaccante ceco fanno 9 gol in 18 partite di campionato, un gol ogni 117 minuti, una media davvero ottima per un calciatore che nei due anni alla Roma sembrava essersi perso. Numeri che potrebbero spingere il Lipsia a riscattare il classe ’96 ex Samp.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia