Ausilio libera Werner: solo conferme sul grande pressing del Liverpool

Le recenti dichiarazioni di Piero Ausilio lasciano poco spazio all’immaginazione. Il direttore sportivo dell’Inter ha infatti parlato così del futuro di Timo Werner: “A noi è sempre piaciuto, lo seguiamo da anni. Ma è un giocatore che non arriverà all’Inter, conosco i motivi, sono vari, non abbiamo già iniziato una trattativa: ha una clausola, ma il prossimo anno non sarà sicuramente da noi”. Il messaggio è chiaro: Werner all’Inter piace, è vero, ma oggi il club nerazzurro è alle prese con altre situazioni. Uno scenario che vale come un via libera per le altre pretendenti dell’attaccante del Lipsia. Una su tutte: il Liverpool, che resta in forte pressing dopo i contatti di gennaio. Lo stesso Werner in quei giorni aveva aperto pubblicamente alla destinazione Reds: “Cosa faresti se uno dei club favoriti per la Champions ti volesse? E’ normale che ogni giocatore ci penserebbe”, le sue parole. E proprio tra fine gennaio e i primi di febbraio la pista Werner-Liverpool si era surriscaldata non poco: l’autorevole Bild aveva svelato come proprio Werner fosse l’obiettivo numero uno per la prossima campagna estiva di rafforzamento del Liverpool. La stessa fonte, ha poi confermato la pista, aggiungendo come la squadra inglese fosse intenzionata ad avvicinarsi alle richieste del club tedesco per anticipare la concorrenza (situazione poi frenata a causa dell’emergenza sanitaria). E non è un caso che già l’estate scorsa Klopp avesse cercato di assicurarsi le prestazioni del centravanti del Lipsia, senza però trovare l’accordo. Adesso, però, lo scenario è ben diverso: il Liverpool si è mosso prima di tutti per Werner, con la volontà di regalare a Klopp un attaccante dalle indiscusse qualità. E le parole di Ausilio sono un semaforo verde…

Foto: Twitter ufficiale Champions League