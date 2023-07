Schiappacasse fa un provino con il Real Oviedo

L’ex stellina del calcio mondiale Nicholas Schiappacasse inizia la stagione con il Real Oviedo, andando in pre ritiro con la squadra Asturiana. L’uruguaiano 24nne sta già lavorando agli ordini di Álvaro Cervera e ha iniziato il suo periodo di prova. Nel caso l’operazione venga completata, sarebbe ceduto in prestito dal Pachuca Group con opzione di riscatto. Il duttile trequartista era transitato anche per squadre blasonate come l’Atletico Madrid e in Italia per Parma e Sassuolo. La sua carriera però lo ha visto andare incontro a molti incidenti, anche e sopratutto extra campo. Ai tempi della sua militanza con gli emiliani ad esempio è stato condannato a 14 mesi di arresti domiciliari per traffico illecito di armi. L’annuncio sui canali social del club.

Foto: Screen Twitter Oviedo