Sassuolo, Schiappacasse condannato a 14 mesi di arresti domiciliari per traffico illecito di armi

Nicolas Schiappacasse, giocatore del Sassuolo, in prestito al Penarol, è stato condannato in Uruguay a 14 mesi di arresti domiciliari. Il giocatore era stato arrestato lo scorso 27 gennaio, poco prima di un’amichevole contro il Nacional, quando il classe ’99 è stato fermato dalla polizia locale mentre si recava in auto alla sfida e trovato in possesso di una pistola calibro 9 carica e di pasticche di stupefacenti.

Ieri si è tenuto il processo per rito abbreviato in Uruguay. Il giocatore è stato condannato agli arresti domiciliari ma, come riporta la stampa uruguayana, l’accordo prevede che il giocatore possa uscire solo per allenarsi con una nuova squadra, i Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley, una formazione di Montevideo che gioca nella Serie A uruguagia.

Foto: Twitter Sassuolo